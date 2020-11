Boliggårdens formand Anje Holmstad. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Andelen af almene boliger i Helsingør skal op

Debat Helsingør - 24. november 2020 kl. 10:08 Af Palle Wørmann, Formand - Nordkystens Boligselskab og Anje Holmstad, formand , Boliggården Kontakt redaktionen

Den 23 november har Ulla Kokfelt, som stiller op til Folketinget, og som stiller op til byrådsvalget i Helsingør, et budskab i Frederiksborg Amts Avis om, at hun vil have andelen af almene boliger i Helsingør skal falde med mindst 10%. Dette skal ske ved at stoppe for opførelse af flere almene boliger, og ved privatisering af en del af de eksisterende almene boliger.

Ulla Kokfelts vrede over andelen af almene boliger i Helsingør skyldes, at hun mener, at vi danskere, der bor alment "er blevet prøvekaniner i et multikulturelt eksperiment... ".

Nu er der formentligt ikke mange af vi danskere, der bor alment, som på nogen måder oplever at være prøvekaniner (et grimt udtryk i denne forbindelse) i et multikulturelt eksperiment.

I dag lever vi almene beboere i fredelig sameksistens med over 50 andre etniciteter - i en smeltedigel, der på mange måder er befordrende for ordentlighed og social omgang med hinanden.

I Helsingørs almene boliger har vi gode naboskaber, mange gode aktiviteter, og vi er flere steder ved at opbygge gode socio-kulturelle tiltag og aktiviteter, hvor mange borgere fra andre dele af byen føler sig velkomne, og tilsyneladende ikke har problemer med at være sammen med os.

Vi, der bor alment, ønsker ingen privatisering af vore boliger - og Ulla Kokfelt har da heller ikke fortalt os, hvordan hun vil gennemføre det - uden at begå brud på Grundloven....

Ulla Kokfelt oplyser heller ikke, hvor hun vil anbringe de beboere, som ikke er danske i hendes optik.

Man kan antage, at når der er 29% almene boliger i Helsingør kommune, så er der ca. 29% af vælgerne, der bor alment. Hertil kommer alenlange ventelister med borgere, der ønsker en almen bolig - så monstro ikke den almene boligform er ønsket af mindst 50% af vælgerne i kommunen. Bl.a. strømmer de ældre til det almene - og vi er jo en kommune med mange ældre borgere.

Vi vil derfor opfordre alle borgere i Helsingør kommune, der bor alment - samt alle - der står på venteliste til en almen bolig i Helsingør kommune til at stemme på alle mulige andre partier end Ny Borgerlige ved det kommende kommunevalg.