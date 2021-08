Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Almene boliger - der mangler et spørgsmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Almene boliger - der mangler et spørgsmål

Debat Helsingør - 19. august 2021 kl. 10:24 Af Jørgen Bodilsen og Allan Berg Mortensen, medlemmer af Helsingør byråd for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Tak til de to store boligorganisationer Boliggården og Nordkysten for via et spørgeskema til samtlige kandidater der opstiller til byrådsvalget, at sætte fokus på almene boliger.

De højreorienterede partier har travlt med at dømme spørgeskemaundersøgelsen for partisk, fordi socialdemokratiet har stillet serverplads og software til rådighed for undersøgelsen.

Vi er enige med de højreorienterede partier i, at det er klodset, men så er det heller ikke værre. De højreorienterede partier er normalt ikke tilhængere af at der bygges flere almene boliger i Helsingør, på trods af årelange ventelister, til de eksisterende almene boliger. De højreorienterede er tilhængere af mere privat byggeri. Det er da et legalt politisk synspunkt, som vi synes de bør stå ved, ved at udfylde spørgeskemaet.

Desværre mangler det vigtigste spørgsmål: Hvordan har partierne i den valgperiode der er ved at være slut, stemt når der har været forslag om 25 procent almene boliger ved større byggerier?

Hvis de to boligorganisationer havde stillet det spørgsmål kunne de skille valgflæsk fra realiteter.

Enhedslisten har i forbindelse med større byggeprojekter stillet forslag om at 25 procent skulle være alment. Desværre er forslaget alt for ofte blevet stemt ned af et næsten enigt byråd, inklusive det parti der har lagt serverplads til den aktuelle spørgeskemaundersøgelse.

Vi håber at de to boligorganisationer, i det videre arbejde, vil fremlægge undersøgelsens resultat og sammenholde det med hvordan partierne rent faktisk har stemt i denne byrådsperiode.

relaterede artikler

Lejerne vil høres i valgkampen 15. august 2021 kl. 12:14