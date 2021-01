Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Affald, ulovlig moms og tilbagebetaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Affald, ulovlig moms og tilbagebetaling

Debat Helsingør - 29. januar 2021 kl. 10:39 Af Jørgen Busch, jurist og serviceøkonom, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Denne oplysning er nu blevet bragt til torvs for offentligheden. Så skulle alt jo være i den skønneste orden.

Dorthe Lassen BDO forklarer, at der er tale om en samlet tilbagebetaling på omkring en milliard per år som per kunde kan det omregnes til cirka 50 kr. årligt.

Hertil kan jeg anføre, at i Forsyning Helsingør har forbrugerne betalt et affaldsgebyr i størrelsesordenen 2.500 kr. - 3.480 kr. årligt i årene 2014 - 2021. Og heraf udgør momsen omkring 500 kr. per år, stigende til 520,10 kr. i 2018, 547,75 kr. i 2020 og 696,00 kr. i 2021. Dvs. et samlet momsbeløb i perioden med den ulovligt opkrævede moms på op mod 4.300 kr.

Videre forklarede Dorthe Lassen, at affaldsselskaberne kan bruge den ulovligt opkrævede moms, som nu tilbagebetales på direkte takstnedsættelser eller til at finansiere nødvendige investeringer og fastfryse taksterne.

Lyder som en besnærende løsning. Men så let er det ikke. Vi er dog så heldige, at Forsyning Helsingør har de relevante baggrundsoplysninger om deres affaldskunder og rigtig skarpe regnedrenge ansat.

Beløbet skal ikke bruges til takstnedsættelser eller til at finansiere nødvendige investeringer og fastfryse taksterne. Der udestår et større regnestykke for Forsyning Helsingør. De forbrugere, som har betalt for megen moms gennem årene i affaldsgebyr, skal have det for meget betalte momsbeløb tilbagebetalt, selvom de nu er fraflyttet eller af andre grunde ikke længere bebor forbrugsstedet.