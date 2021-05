På kommunens kort er med gul farve vist det område vest for Nyrup som foreslås udlagt til erhverv og boliger. Jeg har med rød farve er indtegnet de arealer, der burde være omfattet af forskellige beskyttelseslinjer, som der ikke må bygges indenfor. Men måske har byrådet ikke tænkt sig ? igen - at overholde disse?

DEBAT: Advarsel til beboerne i Nyrup og omegn

Helsingør Byråd er ved at snige et nyt erhvervsareal ind i planlægningen via den såkaldte Planstrategi. I praksis skulle man tro, at det først er når et areal er udlagt og vedtaget i en kommuneplan at det er gældende.