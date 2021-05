Mørdrup Trinbræt Foto: Helsingorleksikon.dk

DEBAT: Administrative syltekrukker i det politiske univers

Debat Helsingør - 19. maj 2021 kl. 15:28 Af Jens Kirkegaard, kandidat til KV21 og Regionen for Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Byrådet besluttede den 1 marts, 2021, at et forslag fra Dansk Folkeparti om at flytte Mørdrup-trinbrættet til Bybjergvejs afslutning, samt en parkeringsplads for Ålsgårde og det nye Espergærde Vest. kunne indgå sammen med udvalgets eget forslag til en samlet forbedring af trafik forholdene, for de daglige 6.500 biler for Mørdrup området.

Dansk Folkepartis ønske var, at sikre de ca 180 elever der hver morgen krydser vejen for, at komme til stien der føre til Espergærde Gymnasium. Administrationen holdt den 25 marts et møde med Lokaltog for, at afklarer mulighederne for flytning af trinbrættet, således, at passagererne ikke skal krydse vejen.

Herved fremkom, ifølge administrationen tre forslag, som blev forelagt udvalget og pressen:

Henholdsvis 1.- flytning af det nordlige anlæg pris skønnet 5-10. mio. 2. Et anlæg ved Bybjergvej 15 mil og 3. Et to sporet anlæg ved Bybjergvej 30 mil. Dette blev af den trafikale områdeleder udlagt for udvalget. At såfremt kommunen ønske disse løsninger skulle

kommunen også selv betale udgifterne. Hvilke fejlagtigt blev konklusion i pressens referat med overskriften: Trinbræt ved utryg vej bliver ikke flyttet.

Når der kommer så mange misvisende oplysninger, og overfladiske udokumenterbare økonomiske skøn.- til udvalget, i et notat på 12 sider er det klart, at udvalget på sit møde den 3 marts forbigår ønsket fra Dansk Folkeparti, Med et upræcist notat : I stedet for at

komme med en kort og præcist formuleret tekst forslag til byrådet:

Byrådet ønsker, at Regionen i den kommende plan 2025 for Lille Nord i budgetter for 2026. medtage en to sporet ny station ved Bybjergsvejs afslutning. Der kan fremme pasagertallet for Lille Nordlinjen, ved blandt andet i samarbejde med Helsingør, at der anlægges en parkeringsplads ved Bybjergvejs afslutning, for betjening af Ålsgårde og Espergærde Vest, som i 2026 vil være fult udbygget.

Nu blev Dansk Folkepartis ønske til én ligegyldig politisk forestilling, og et administrativt udokumenterbart afslag, godt anbragt i den politiske syltekrukke. I stedt for, at være et væsentlig synspunkt i en kvalificeret valgkamp, for en ny samlet udviklingsplan for

Espergærde.

Når jeg i pressen, tidligere har foreslået denne løsning for den kollektive trafik i Espergærde, skyldes det en fælles besigtigelse, samme med Michael Mathiesen (C) og Claus Christoffersen (S), hvor vi sammen talte om en Bybjergvej løsning, med ny parkeringsplads

til fremme af den kollektive trafik på Lille Nord.

Hvor mit bud for en flytning var på 400.000 kr. mod nu kommunens 10 millioner. Dette kun som eksempel, på hvor svært det kan være, at udveksle politiske tanker-og ideer i Helsingør.