DEBAT: Ældreområdet: Tage visions-brillerne på

Udviklingsmålet - visionen - for den gode sundhed, omsorg, hjemmepleje og de gode plejehjem, er en værdig ældrepleje, hvor en række parametre såsom: Lederskab, struktur og organisering, sætte pris på sine medarbejdere, et positivt arbejdsmiljø for de ansatte, udøves empati, er i tæt dialog med de ældre, udøve værdig ældrepleje og er nærværende, både prioriteres og udøves i praksis.