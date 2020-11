DEBAT: Åh nej - lukning af Flynderupgaard

For 20 år siden kunne vores daværende borgmester, Per Tærsbøl, og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab skrive: "Helsingørs udvikling har i sjælden grad været præget af op- og nedgange .... I 1970 blev købstadskommunen forenet med Tikøb Kommune til en af landets største målt i hektar. I historisk perspektiv blev kongens fæstningsby forenet med kongens gods og vildtbaner. I et mere nutidigt perspektiv blev handels- og industribyen forenet med det opland, som havde fået større og større betydning for byen."

De sidste 5-10 år er der sket en gradvis udhuling af museerne. Med de manglende økonomiske midler har kommunen nærmest selv bygget situationen op, så Slots- og Kulturstyrelsen i deres løbende vurderinger har været særdeles kritiske over for kommunens forvaltning af museerne.

Men næsten endnu værre er, at der ikke er lagt op til at forsøge at få ansat museumsfagfolk. Hverken som personale eller som ledelse. Næh lad os få en administrativ kyndig, der kan regneark og rapportere efter SMART-princippet. Det betyder, at Museerne i Helsingør fremadrettet skal til at arbejde mere med analyser af egne data om brugere samt kendskabs- og potentialeanalyser baseret på eksterne data. Det er jo nærmest tomme ord og tågetale.