Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Åbent brev til styregruppen for Sundtoldsmarkedet

Debat Helsingør - 18. januar 2021 kl. 07:28 Af Maria Dalsgaard, formand for Flynderupgårds Venner Kontakt redaktionen

Tak for at orientere os om jeres beslutning, som vi modtog samtidig med at Frederiksborg Amts Avis bragte jeres pressemeddelelse. Vi siger også tak for et rigtig godt samarbejde ved mange meget flotte sundtoldsmarkeder gennem årene.

Men jeg vil gerne kommentere jeres opsigelse, som vi beklager rigtig meget!

Jeres ræsonnement vedr. nedlæggelsen af styregruppen er vel det I føler - i hvert fald lige nu, og jeg kan dårligt tillade mig at kalde den "forkert".

Og alligevel vil jeg anfægte den.

Vi har en lignede situation på Flynderupgård og har haft det i flere år. En vanskelig og udfordrende situation med skiftende medarbejdere, koordinatorer, ledere, strategi osv, og vi kunne have smidt håndklædet i ringen mange gange gennem de seneste år.

Vi har valgt at holde ud for at se, hvordan tingene udvikler sig, og i denne tid, om nogen, træder vi vande, og forsøger at holde tingene kørende.

Og det gør vi fordi kernen i vores frivillighed er kærlighed til stedet Flynderupgård. Det er det sted vi har lyst til at arbejde for, og vores interesse er at bevare landbruget med dyr, marker, den ro der er, spisehuset, haverne osv.

Medarbejdere kommer og går, ledere kommer og går, og når en medarbejder løber sur i sit job og finder et nyt, må arbejdsgiveren jo ansætte en ny - og der er altid en ny, der gerne vil have et job.

Men kommunen kan ikke uden videre finde nye frivillige. Hvis man "ansætter" frivillige, er det straks noget andet. Frivillighed vokser nedefra, hvor en gruppe mennesker får interesse for noget bestemt. De frivillige organiserer sig, sætter rammer op for deres fælles interesse osv. Det er uvurderligt for de steder, som vi har kastet vores tid og kærlighed på.

For mig at se må kernen i jeres frivillighed være selve Sundtoldsmarkedet - ikke en medarbejder, der har valgt noget andet, eller en ledelse, der måske nok har svigtet på mange måder, men som pt slås rigtig meget for at stable et museum på benene igen.

Ja, COVID er en udfordring, Ja, skifte af medarbejdere/koordinator er en udfordring, Ja, skift af ledelse er en udfordring - men ændrer det på kerneinteressen? Er det ikke værd at slås videre for det, som I har brændt så meget for og gjort så formidabelt godt i så mange år? Er det virkelig værd at smide alt det over bord for de krusninger? Hele den fantastiske systue? Hvorfor holder I det ikke kørende indtil vores verden er oppe at køre igen?

Det er jo JER, der er Sundtoldsmarkedet - ikke en koordinator, eller os andre, der hjælper og støtter så godt vi kan. Det er jer, der sidder inde med viden, historien og evnerne. Selvfølgelig kan kræfterne slippe op, eller interessen skifte, men min holdning er, at valg skal tages af de rigtige grunde.

Med håb om fortsat godt samarbejde

