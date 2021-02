DEBAT: 900 nye lejeboliger på Småkagefabrikken

- at boliger er på en størrelse som der er dokumenteret behov for; - 2 - 3 og 4 værelses.

- at der er fortrinsvis adgang for byens egne borgere, - evt. via ventelisteopskrivning.

Citat:

"Priserne på boliger i de store byer er blevet meget høje. Regeringens ambition er fortsat, at der skal bygges flere almene boliger, som mennesker med almindelige indtægter har råd til at bo i. Vi har allerede via en regulering af planloven sikret, at kommunerne kan forlange 25 procent alment byggeri, når der byplanlægges. Det vil vi hæve til en tredjedel.«