Ifølge skiltet er Flynderupgård stadig et museum.

DEBAT: 450.000 kr. til ny skiltning i byen ! - Men noget er glemt

Byrådet med kulturudvalget i spidsen har fornylig som led i en såkaldt genstartspakke bevilget knap 1/2 million kr. til ny skiltning i byen Helsingør. Angiveligt for at binde by, havn og institutioner bedre sammen.