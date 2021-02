DEBAT: 40.000.000.000 kr., til en HH-forbindelse - nej tak

En bro- eller tunnelforbindelse til biler og tog, mellem Helsingør og Helsingborg, har været diskuteret i årevis. Nu er der kommet en ny rapport, der mener, at en vejtunnel er økonomisk rentabel, da et lån kan betales tilbage over 35-40 år via brugerbetaling. Mens togforbindelsen får tommelfingeren nedad, da det hedder, at det ikke kan lade sig gøre at finansiere via brugerbetaling. Under alle omstændigheder beregner denne rapport, at det hele kommer til at koste 40-45 mia. kr. Og når man kommer i gang sikkert endnu mere.