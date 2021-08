Åbningen af plejehjemmet Hornbækhave er udsat. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: 1, 2, 3 nye plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: 1, 2, 3 nye plejehjem

Debat Helsingør - 02. august 2021 kl. 12:20 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand for Social- og beskæftigelsesudvalget og Ib Kirkegaard(DF)medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen

Behovet for plejehjemspladser er stigende. I DF har vi igennem længere tid arbejdet for, at Helsingør får hele tre nye plejehjem.

Det første plejehjem hedder Hornbækhave og står forhåbentligt snart klar til indflytning.

Sidste år blev spadestikket taget til det andet plejehjem, som kommer til at ligge på det tidligere hospital på Esrumvej.

Når Frederiksborg Amts Avis den 30/7 skriver, at der er brug for flere plejehjemspladser i Helsingør kommune, så handler det om at bygge et tredje plejehjem. Her har vi i DF allerede lagt pres på.

Vi fik med budgetaftalen for 2021 vedtaget, at vi også skal bygge plejehjem nr. 3, så vi sikrer at man kan få en plejehjemsplads, når man har brug for det. Ved de kommende budgetforhandlinger ønsker vi i DF, at det endelig besluttes, hvor det tredje nye plejehjem skal ligge.

Marlene Harpsøe

2. viceborgmester