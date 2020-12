DEBAT: ... Men ikke et ord om museumsformidlingen

Med deres opslag lørdag d. 5. december - hvor Michael Mathiesen,Silas Drejer,Betina Svinggaard,Daniel Boalth Petersen,Janus Kyhl,Michael Lagoni og Helena Jørgensen - fortæller om kulturudvalgets planer for museumsvæsenet i HELE Helsingør kommune, er det nu helt klart, at museumsformidlingen for de gamle bysamfund udenfor købstaden er lagt endelig i graven. Det samme gælder Per Christiansens store og enestående fiskerisamling, som allerede er pakket bort.

Det er tidligere fremført, at dette område hidtil er blevet sørgelig forsømt. Således har bl.a Fiskeriudstillingen stået helt uforandret på Flynderupgaard i mange år. Men dette faktum kan vel ikke begrunde et så drastisk tiltag som at fritage kommunen for museumsforpligtelsen overfor den tidligere landkommune - landets største med de mange kystbyer og landsbyer? Man "frisætter" Flynderupgaard og vil gøre den smukke gamle gård til "et samlingspunkt for kommunens borgere". I sig selv sikkert en god ide, men hvorfor sker det på bekostning af et museumsvæsens fornemste opgave: Historisk formidling - eller som lærer Arne Meyling så klart udtrykte det : "Det gælder om at vække til eftertanke".