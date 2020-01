Business case for en ny flis og krydstogtkaj

Foto: Allan Nørregaard

Debat Helsingør - 14. januar 2020 kl. 19:03 Af Henrik Sanden, Skansørevej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det velbesøgte borgermøde ang den nye flis/krydstogskaj i Ålsgårde den 4. december erkendte borgemesteren, at der i havnebestyrelsen (=kommunens økonomiudvalg) ikke var nok konkret viden om, hvordan en havn skulle drives. Dette har hun helt ret i. Hvad gør borgmesteren så, hun beder havnefogeden om et forslag til, "hvordan bestyrelsesarbejdet professionaliseres og derved kan give administrationen (samme havnefoged) et faglig medspil i udviklingen af havnen". (citat fra referat af møde i Havnebestyrelsen 09-12-2019 punkt 07 Eventuelt)

Det er imod al god governance , skikke og regler, og ville i det professionelle (private) erhvervsliv være totalt uhørt, tangerende det ulovlige, og helt til grin. Det er den til enhver tid valgte bestyrelse, der sætter dagsordenen i virksomheden, og virksomhedens ledelse skal så supportere bestyrelsen i dette arbejde.

Endnu engang har borgmesteren demonstreret at normal god virksomhedspraksis ikke er gældende i Helsingør.

Samme havnefoged er blevet bedt om at fremkomme med en rentabilitetsanalyse af den påtænkte flis og krydstogtkaj, som indebærer en investering på mindst 250 mill kroner. Det er indtil videre ikke lykkes at få en sådan rapport klar, hvilket er helt forståeligt. Business casen er der simpelthen ikke, en investering på 250 mill kroner, skal nemlig parres op mod forventede indtægter på omkring 2 mill kroner, så det vil aldrig kunne hænge sammen, men tværtimod koste hver skatteborger i Helsingør mindst 4.000 kr og måske mere, hvis investeringsbudgettet ikke holder.

Der er et hemmeligt møde medio januar, og til dette møde var det/er det planen, at rentabilitetsanalysen skal fremlægges. Om borgerne i Helsingør så får indblik i indholdet af denne analyse ved vi p.t. ikke. For mig vil det være fuldt forståeligt, hvis borgmesteren vælger at hemmeligholde indholdet, så ingen udover økonomiudvalget og havnefogeden får det mindste indblik, hvilket tåbeligt ide en ny flis og krydstogskaj er rent økonomisk. Oveni dette kommer så de miljømæssige konsekvenser , som også er betydelige og meget negative.

Har vi set dette før. Absolut både i Helsingør med flere dyre paladsbyggerier, med flotte gaver i 2019 til landets rigeste og mest magtfulde idrætsorganisation DBU m.v. Og udenfor byen ex med DF planerne fra sidste år om en ny omfartsvej udenom Mariager og Tullebanen fra Vejle til Billund. De sidste to planer blev lagt i graven, grundet en helt forfærdelig business case og total mangel på nytte/behov. Lad os håbe det samme sker med planerne om en ny flis og krydstogtskaj i Helsingør.

Hvis nogen påstår, at business casen for en ny kaj er tilstede, så ville mit forslag være, at mange søgte funding i det private erhvervsliv, så kommunens skatteplagede borgere ikke igen skulle sponsorere endnu et fantasiprojekt, sat i gang af nogle politikere, som totalt mangler kommerciel og rationel viden. Problemet er her, at erhvervslivet godt kan beregne, at denne investering aldrig vil kunne hænge sammen.

Der skal være kommunevalg til næste efterår, og det vil nok være svært for borgmesteren at forsvare en sådan unødvendig investering, som sagtens vil kunne flytte et mandat eller to i byrådet, og så er det helt åbent, hvem der så bliver borgmester.

