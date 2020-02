Foto: Allan Nørregaard

Busanalyse og bus 803

Debat Helsingør - 03. februar 2020 kl. 10:13 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Helsingør Kommune har fået lavet en busanalyse. Én af de ting, der fremgår af analysen, er, at det er lykkedes politikerne ved besparelser på busdriften af få passagerertallet til at falde med 500.000 om året og dermed indtægterne med fire millioner kr. Nu er det jo ikke ny viden, at forringer man den kollektive trafik, falder passagerer tallet og dermed indtægterne. Tager vi så også Co2-regnskabet med, har det været en rigtigt dum beslutning.

Men det, der kan undre mest i analysen, er forslaget til forbedringer af by busserne - de tre linjer 801A, 802 og 803.Er der kun forslag til en væsentligt forbedring af 801A, nemlig at gøre den til to buslinje, der køre hver sin vej rundt om Vapnagård til Prøvestenen og samme vej tilbage. Det medfører så lige, at der skal oprettes otte nye stoppesteder, fodgænger overgange med mere på den modsatte side af " Borgmester H.P. Christensensvej." Sidst man ændrede busdriften væsentligt fik 801A 15 minutters interval, som blev betalt ved at 803 gik fra 20 minutters interval til 30 minutters interval. Sidst har man ændrede så 803 til også at have et 40 minutters interval.

Man kan jo kun synes det er godt altid at forbedre bybusserne, men der må vel være nogenlunde ens forhold for dem, der benytter en linje 801A med 15 minutters interval og så en linje 803 med op til 40 minutters interval, og stopper to timer før om aften 801A. Det er nok ikke noget, der vækker forståelse.

Jeg har flere gange sagt: Se på alle bybus linjerne, få lavet et ordentligt sammenhængende bybus system med korte intervaller også så man kan komme på tværs af byen.

Hvor den sidste forringelse af 803 er vedtaget står hen i det uvisse. Formanden for by- plan- og miljøudvalget Christian Holm Donatzky har på Facebook skrevet, at det ikke nåede at blive behandlet polititisk, men hvem har så besluttet? En henvendelser til administrationen i kommunen har heller ikke givet svar på det simple spørgsmål: Hvem har ansvaret?

Til slut vil jeg opfordre alle til at synes godt om Facebook siden: " Bedre busdrift for os, der benytter 803"