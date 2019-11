Budgetaftale i Helsingør

Nu er vi 22 ud af 25 byrådsmedlemmer der har indgået aftalen, og der skal nu udmøntes en del beslutninger der vil få betydning for mange borgere. Jeg er medlem af to udvalg - Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Her vil jeg nævne især to ting som har stor betydning for borgere, som enten er udsatte eller som benytter sig af fællesskaber.

Klubben har en del hjemløse og misbrugere. Mennesker er ikke hjemløse eller har et misbrug fordi de synes det er det bedste liv! Derfor skal vi have et sikkerhedsnet, og et sted hvor de kan få omsorg. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et fast sted til et nat herberg. Jeg tænker, at vi kan skabe en nyt godt sted for nuværende og nye brugere af klubben. Det skal gøres i respekt og i dialog med brugerne, så ingen oplever sig sat udenfor samfundet.