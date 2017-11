Bryd ensomheden

DEBAT Daglig kontakt og samspil er en meget vigtig del af sundheden og bevaring af borgerens livsglæde. Vi har i socialudvalget haft fokus på dette område, en sammenkobling af kommunale aktiviteter og frivillighed, som bla. besøgsvenner, fællesspisning, spilaften er, og meget mere der er med til at øge livskvaliteten. Socialdemokratiet foreslår i Folketinget at afsætte 100 millioner kroner, som foreningerne kan bruge for at styrke indsatsen mod ensomhed, det siger vi ja tak til.

I Helsingør kommune har vi gennem værdighedspolitikken arbejdet med styrket indsats mod ensomhed. Vi har et projekt "cykling uden alder". Borgere, der ikke selv kommer ud, får nogle turer rundt i byen. Man skaber kontakt og samspil samtidig med at få mulighed for at lave noget helt andet. I socialudvalget har vi givet midler til at købe egnede cykler til formålet, som befinder sig på enkelte plejehjem og har været stor succes. Jeg håber på, at vi kan få flere cykler ud på alle kommunens plejehjem og også til brug i hjemmeplejen, da det er med til at give rum, frihed og samspil for borgeren, der ikke kommer ud. Jeg vil arbejde på, at kunne sikre midler til ressourcer som rehabiliteringsmedarbejder på bla. vores plejehjem, der kun har fokus på at skabe rum og aktiviteter, for borgerne, og man på denne måde ikke belaster medarbejdere på gulvet, i den daglige pleje og planlægning. Måske er der nogle borgere, der ikke kan lave mad, men gerne vil stå og mærke på noget af forberedelserne. Vi skal tænke rehabilitering på en anden måde. Vi skal styrke sammenhold og livskvalitet ved at bryde ensomheden!