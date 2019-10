Strandhøj er at kommunens plejecentre. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Brandsikkerhed og rygning på vore plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandsikkerhed og rygning på vore plejecentre

Debat Helsingør - 22. oktober 2019 kl. 09:42 Af Erik Stubtoft, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

I løbet af sommeren 2019 gjorde jeg med flere indlæg i de lokale medier opmærksom på, at der var store mangler og mange ulovligheder, når det gjaldt brandsikkerheden på de kommunale plejecentre i Helsingør.

I november måned 2018 afgav kommunen svar til Boligstyrelsen om dette forhold. Der blev givet klare svar: Nej til installerede sprinkleranlæg og at der ikke var givet dispensation herfor. Nej til overholdelse af reglementer om brandsikkerheden og Nej til iværksatte forbedringer af brandsikkerheden på plejehjemmene.

Efter en særskilt orientering til Byrådet blev denne pinlige situation taget så alvorligt, at man nu kan læse om det i budgetforliget 2020. Her står, at den samlede sum for at løse problemerne med brandsikkerheden de steder, hvor det halter, vil være ca. 16 mio kr.

På budget 2020 er nu afsat 6 mio og det samme er angivet som ønskeligt for de næste 2-3 år. Derudover fortælles det, at nogle boligforeninger og andre ejere af plejehjemmene skal betale deres andel af omkostningerne.

Jeg vil gerne sige tak til Byrådet for beslutningen om at afsætte penge til denne vigtige opgave. Jeg vil også gerne sige tak til Byrådet og andre i det kommunale regi for at tage aktion på grund af en borgers artikel og læserbrev. Det er måske lidt af en omvendt borgerinddragelse. Men pyt med det. Bare det bliver ordnet - og det gør det forhåbentligt nu.

PS. Jeg undrer mig i øvrigt over, at det er tilladt at ryge i boligerne på plejecentrene. Godt nok er boligerne formelt "private lejligheder", men de befinder sig dog i et kommunalt plejehjem.

Risikoen for, at en pensionist, måske endda en dement pensionist, taber en glød ned i skødet, ryger i sengen etc. er vel så relevant, at det ikke bør tillades at ryge i lejlighederne. Dette er ikke et indslag om, at det er usundt at ryge, men alene en omsorg for, at en pensionist ikke foranlediger en ulykke på sig selv og bofællerne på plejecentret.