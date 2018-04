Er der bopælspligt i Hornbæk eller ej? Kommunens svar skaber ikke klarhed, mener læseren. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Bopælspligt i Hornbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bopælspligt i Hornbæk

Debat Helsingør - 30. april 2018 kl. 10:09 Af Christian Saggau, Jupitervej, Hornbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I sidste uge blev der her i avisen spurgt ind til, om det kunne være rigtigt, at der ikke var bopælspligt i det kommende byggeri Hornbæk Skovpark. Søren Arup - områdeleder i Helsingør Kommune - svarer i sit meget korte svarindlæg, at der er bopælspligt i Helsingør Kommune, men at denne først indtræder når man flytter til den pågældende bolig i kommunen. Eller sagt mere forståeligt, der er ikke bopælspligt i det omtalte kommende byggeri.

Jeg havde en opfattelse af, at byrådet for 10-15 år siden vedtog, at man aldrig mere ville lave den samme fejl, som man gjorde ved at vedtage, at der ikke skulle være bopælspligt på Trouville i Hornbæk. Nu får vi så yderligere endnu en bebyggelse uden liv og mennesker, der vil bidrage til kommunekassen og til det sociale liv i Hornbæk.

Jeg kan ikke umiddelbart finde beslutningen på kommunens hjemmeside, men ville det være muligt, at dem - eller én af dem - som har stemt for denne beslutning, vil forklare, hvorfor manglende bopælspligt er en god ting? Altså for andre end dem som sælger de opførte boliger, idet denne mangel på bopælspligt udvirker højere salgspriser, men det har vi som borgere jo ingen glæde af.

relaterede artikler

Ny boligpolitik i Helsingør ? 21. april 2018 kl. 10:18