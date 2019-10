Området syd for den gamle statshavn kan blive totalt omdannet. Men hvad er økonomien og perspektivet? Foto: Allan Nørregaard

Bestemt nej til kaj og nej til partiformand

Debat Helsingør - 22. oktober 2019 kl. 07:16 Af Henrik Sanden, Blå vælger, ansat i privat virksomhed i København, bosat i Helsingør siden 2010, Skansørevej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benedikte Kiærs lokale partiformand Hans Henrik Møller (HHM), som er pensioneret militærmand, er lørdag den 19/10 blevet sendt i byen for at forsvare den ny kaj i en artikel Helsingør Dagblad. Fin artikel med ret mange facts, som umiddelbart ser rigtige ud. Men så halter det.

I hans argumentation går HHM imod masseturisme og hermed de store skibe, som kræver en ny krydstogtkaj, hvis de eller skal ligge til kaj. Hvis dette udsagn står til troende, så er der intet behov for en ny kaj. De eksklusive skibe han efterlyser er altid mindre skibe, og de kan sagtens gå ind i den nuværende havn.

HHM tager heller ikke stilling til, hvordan business-casen for hele projektet skal skrues sammen. Cowi-rapporten, som beskriver cruise-industrien og miljøpåvirkningen, har han ikke læst. Her står det bla, at de skibe som evt vil anløbe Helsingør, vil være ældre skibe, som måske nok overholder de nye krav til brændstof, men som IKKE har tilkobling for landstrøm og andre miljøtiltag.

Så klager den samme mand sig over os kritikere, og at vi ikke vil være med til at udvikle byen. Det vil vi meget gerne, og mange af os arbejder til daglig med business udvikling i det private erhvervsliv med succes, så det har vi ret megen forstand på. Det har Hans Henrik Møller ikke, og med den forvirring der hermed fremkommer i hans egen argumentation, er det godt at manden er gået på pension.

Sluttelig, det er under mere end 20 års konservativt styre, at Helsingør har fået afviklet en hel række flotte virksomheder, der er flygtet/flyttet ud af byen, bedste eksempel er Coloplast.

Dette kunne have gået helt anderledes, som i Hillerød hvor man trods tider med en rød borgmester (en kort overgang Hans Henrik Møllers chef, nu er han justitsminister), som også brugte for mange penge. Men alligevel her formåede lokalpolitikerne i Hillerød at skabe en større og voksende klynge af erhvervs- virksomheder til gavn for alle i byen.

Dette kunne Helsingør byråd lære noget af. Hillerød er dog rent arkitektonisk og visuelt en katastrofe, men det har ikke noget med denne erhvervsudvikling at gøre. I modsætning hertil står Helsingør lige nu i en særdeles flot stand bymæssigt og miljømæssigt, og det kan jo ændre sig til det værre, hvis vi får en ny kaj.

Forvirringen omkring den nye kaj er total, men to spørgsmål bedes de konservative svare på, selvom borgmesteren er krøbet i flyverskjul.

1. Hvor er business casen. Kan de konservative give en garanti for at skatterne ikke igen stiger grundet endnu et nyt konservativt prestige projekt. De skal ikke forvente, at en eneste privat investor (virksomhed) vil være så ukloge at investere penge i et sådant projekt.

Behovet er der ikke, og det vil ikke opstå de næste 20 år. Gennem de sidste 9 år, hvor jeg har boet i Helsingør er der ankommet under to håndfulde skibe ialt, som har ligget for anker (fast gps position) ude i Øresund, og fragtet deres passagerer ind til Helsingør, som man gør rigtig, rigtig mange steder i verden på små såvel som store destinationer.

2. Både det fysiske og visuelle miljø vil lide store tab, hvilket på sigt vil bringe de nuværende turismeindtægter i fare. Er det usandt, og taler Cowi rapporten og andre eksperter mod bedre vidende, som her vel er en havnechef, som tidligere har lavet vedligehold på Amager Strandpark ?

3. Der må kunne indrettes/udvikles andre tiltag, som styrker turismen på en miljømæssig holdbar måde, og meget gerne samme med en plan for at få udviklet/tiltrukket nye erhvervsvirksomheder til byen. Hovedparten er de tidligere investeringer er sket i ren offentlig regi, og for en stor del betalt af os skatteborgere. Konservativ politik burde langt mere være baseret på private og bæredygtige (økonomiske/miljømæssige) initiativer.

