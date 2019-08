Der er hverken speciel mange eller specielt alvorlige anmeldelser fra Nøjsomhed.

At tale et boligområde ned

Debat Helsingør - 24. august 2019 kl. 16:53 Af Herdis Jakobsen, Strandgade, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere partier har indset det helt urimelige i at tvangsflytte beboere fra Nøjsomhed og Sydvej. De fem kriterier, der ifølge statens opgørelse gør det muligt at ghettostemple et boligområde er højst tvivlsomme.

Ifølge aftale mellem den tidligere regering, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev der i maj 2018 aftalt nye ghettokriterier.

Der var enighed om, at de hidtidige ghettokriterier bibeholdtes, men at kriterierne vedrørende uddannelse og kriminalitet skulle justeres. Det fik blandt andet den betydning, at uddannelsesdata blev renset for alle selvrapporterede og skønnede data, så der kun medregnedes uddannelser, som var taget eller godkendt i Danmark.

Det vil sige, at f. eks flygtninge, der i hjemlandet havde forsørget sin familie ved et arbejde som murer, mekaniker, maler, ingeniører, radiografer m.v., pludselig optræder som personer uden nogen form for uddannelse ud over grunduddannelsen. Af tallene for Nøjsomhed fremgår det, at der er 72,9 procent af beboerne i alderen fra 30-59 år med kun en grunduddannelse. Det må siges at være en sandhed med modifikationer, idet der kun er taget hensyn til uddannelser taget eller godkendt i Danmark.

Det blev tillige aftalt, at kriteriet for andelen af dømte blev gjort dynamisk, så der kunne tages højde for udviklingen i kriminaliteten på landsplan. Kriterieværdien blev fastsat til tre gange landsgennemsnittet. Derudover indførtes dobbelte straffe for kriminalitet i bestemte zoner. De nøjagtige tal for Nøjsomhed / Sydvej kendes ikke, men politikommisær Anders Schütt Nordsjællands Politi's forebyggelses- og nærhedscenter udtaler d. 23. maj 2019 til Helsingør Dagblad:« Vi følger udviklingen i området løbende, og vi har relativt friske tal, der understøtter vores oplevelse af, at der hverken er specielt mange eller specielt alvorlige anmeldelser i Nøjsomhed ».

Ved at fortsætte det gode forebyggende arbejde, der er i gang, kunne meget af det der omtales som store problemer, minimeres.

Men hvorfor overhovedet bruge ordet ghetto? Ved at undlade at omtale et boligområde som en ghetto kunne megen stigmatisering undgåes. Den nye minister for boliger Kaare Dybvad vil undgå at bruge ordet ghetto, for som han siger til avisen Politiken d. 9 juli:« Som minister vil jeg som noget af det første stoppe med at bruge ordet ghetto som begreb«.

Da den tidligere regering i 2018 lancerede » Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030«, var der begrænsede erfaringer med så radikale omdannelser af boligområder. Derfor har BL- Danmarks almene boliger, bedt Statens Byggeforskningsinstitut om at undersøge erfaringerne fra andre europæiske lande.

Her fremgår det at: »De udenlandske erfaringer viser på nuværende tidspunkt ingen klare tegn på, at omplacering af beboere løser problemerne i udsatte boligområder. Der er tendens til, at udsatte borgere, der fraflytter et udsat boligområde, påny koncentreres i boligområder, som ligner det de kommer fra. I et langsigtet perspektiv er der heller ingen klare tegn på, at omplacering fører til det ønskede sociale mix i boligområderne. I stedet erstattes ressourcesvage befolkningsgrupper med ressourcestærke.«

Selv om de udenlandske erfaringer ikke direkte kan overføres på danske forhold, er der al mulig grund til nøje at overveje, om den omfattende ufrivillige flytning af beboere fra Nøjsomhed / Sydvej er den rigtige vej at gå.

