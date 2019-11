Arealet på Mads Holms Vej, som kommunen vil sælge. Foto: Andreas Norrie

Arealoptimeringer ikke til gavn for borgerne på den lange bane

Debat Helsingør - 27. november 2019 kl. 10:14 Af Anders Wilsbech, Nøddestien, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katrines forslag til »Arealoptimering af Mads Holm Vejs fodboldbane« 21-11 her i bladet, viser med al tydelighed at der er interesse, viden om nære lokaliteter og observationer. Denne viden må være til stor hjælp for »administrationen« som start på implementering af borgerinddragelse.

Arealoptimering er i kommunal regi, terminologi som på godt gl. Dansk kan oversætte med - salg af kommunens, borgernes arealer til investorer så arealer kan bebygges. Er alle Arealoptimeringer til gavn for kommunen, dens borgere på den lange bane! - det tror jeg ikke.

Katrines indlæg, forslaget kommer bl.a. ind på den generelle mangel på P-pladser i det bynære. Her får kommunen igen nu en mulighed for en løsning af P-forholdene. Kommunen har i andre »arealoptimeringsprojekter« overset, glemt, ikke tænkt på det accelererende P-problem der er i Helsingør by. Og hvad fremadrettet - flere borgere, flere biler.

Der har være flere muligheder inden for de sidste par år til løsning af problemet. Jeg kan nævne Kampfeldt grunden, den overfor Byskolen. Kuldpladsen ved havnen, som nu skal bebygges og Kampfeldt grunden planlægges nu til udstykning. To bynære områder, pladser var oplagt til at lave P-pladser.

Forretningslivet, butikkerne i byen klager over de manglende P-pladser, og mener, at det bl.a. er med til forårsager butiksdøden. Denne butiksdød bliver jo også understøttet bl.a. af ovenstående og nu måske mere indirekte via tilladelse til Driv-in restaurant i periferien af byen som signalerer: ... Blinkende skilt - Kør ikke ned i Helsingør by, bliv siddende i "bilen" og spis her...

Det værste er at administrationen, politikere argumenterer for endnu en Driv-in restaurant at det skaber arbejdspladser! Hvor mange arbejdspladser mister Helsingør By så til gengæld!

SF kan selvfølgelig tage den beslutning, at vi ingen biler vil have i Helsingør by og så er det løst. Dette er gjort i mange provinsbyer bl.a. i Svendborg og Fåborg. Disse byer har dog i tæt relation til byen oprettet P-arealer.

I ovenstående ligger der yderligere nogle »StaFetter« der kan overtages.

