Anonym valgannonce - igen!

Dengang udtrykte Dagbladets redaktør Klaus Dalgas at han fortrød indrykningen, og at han finder det etisk forkert at bringe anonyme annoncer midt i en valgkamp. Nu fire år efter bringer Dagbladet igen en anonym valg annonce på en hel side. Hvad er forklaringen denne gang? Måske at, der nu er sat et "navn" på annoncen: "Tværpolitisk Helsingør" og de har oprettet et CVR-nr. for indtil flere dage siden. Elles indeholder annoncen det samme som sidst - en anonyme gruppe af folk fra flere partier, skulle opfordre til at stemme på Benedikte Kiær.