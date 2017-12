Det omdiskuterede stadion på Gl. Hellebækvej. Foto: Helsingør Kommune

Afklaring om brug og økonomi for nyt stadion ønskes

Debat Helsingør - 15. december 2017 kl. 11:31 Af Erik Trolle, Hellebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Økonomiudvalget melder nu ud at såfremt byrådet godkender lokalplanen for Gl. Hellebækvej vil man til trods for mange protester som i øvrigt kan ankes videre gå i gang med at opføre et nyt stadion beregnet til fodbold i 1 division.

Nu spiller FC Helsingør Kommune jo fortsat i superligaen, så var det ikke en god ide at få afklaret om det nye stadion må bruges til kampe i denne division og i hvor lang tid før der sættes gang i byggeriet.

Vi borgere som skal bygge tager da ikke fat før de myndigheder som kan bestemme har godkendt vort byggeri, så vi har en afklaring om det er lovligt og hvad det kommer til at koste.

Det virker som om at Helsingør Byråd er fast besluttet på et stadion til 1 division for at undgå at den rigtige pris kommer frem.

I øjeblikket er stadion berammet til at koste 57 millioner kroner et beløb som næppe holder og derfor tør vort byråd ikke melde ud om DBU/Divisionsforeningen vil godkende at der spilles på det nye stadion.

Få nu en afklaring om hvor Stadion står i denne sag, hvis I byrådsmedlemmer vil bevare Jeres troværdighed