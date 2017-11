Køer frem for maskiner.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Afgræsning af grønne arealer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgræsning af grønne arealer

Debat Helsingør - 17. november 2017 kl. 08:31 Af Jørgen Bodilsen, byrådskandidat, Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

Mange steder i landet er man begyndt at benytte sig af afgræsning med kvæg for at holde og bevare grønne områder. I Helsingør har kommunen forpagtet Vest kilen ud til en landmand, der lader kvæg afgræsse området.

Der er andre områder i Helsingør, der godt kunne trænge til at blive forskønnet ved at kvæg holdt væksten nede. Et oplagt område vil være kilen mellem Borupgård og Vapnagård til at starte med. Området skal selvfølgelig indhegnes. Der skal være adgangsveje, så området stadig kan benyttes til at gå ture i. Der skal være læmuligheder og vand til kvæget.

Det kan organiseres på mange måder. Det enkleste er, at kommunen forpagter området ud til en landmand. En anden kunne være at oprette et kvæglav, hvor beboerforeningerne omkring kilen kunne inddrages. Når der blev slagtet var overskuddet kød, og måske kød til byens plejehjem og noget til Stubben. En tredje mulighed er at kommunen står for det, og det kød, der kommer ud af det, kunne gå til kommunale institutioner. Med den vækst, der er i den model, for at afgræsse grønne områder på denne miljø rigtige måde, kunne det måske også føre til en form for en uddannelse.

Idéerne kan være mange. Måske holder de ikke i virkeligheden. Men dette skal også ses som et indlæg i en debat om, hvordan vi får en smukkere og grønnere kommune. For det er et rimeligt forsømt område.