Æres den, der æres bør

Det kan der imod undre, at man ikke benytter en sådan anledning, til også at uddele hæder og ære på grund af initiativer på området, der fagligt betegnes "generationsskifte", når man nu ved, hvor stor en udfordring "generationsskifte af de ejerledede virksomheder" er, og hvilke tab man står over for, såfremt det ikke lykkes at løse udfordringen. Udfordringen med generationsskifte er ikke kun lokal. Den er landsdækkende og findes udbredt i mange lande. Utallige er de virksomheder, som er lukket, på grund af manglende klargøring til generationsskifte. Typisk betyder det for et lokalsamfund tab af arbejdspladser og vækstpotentiale. Der er brug for en bred og offentlig anerkendelse og opbakning til de ældre ejerledere om, at det er helt anerkendelsesværdigt og berettiget at gøre klar til at kunne trække sig tilbage i tide, og lade virksomheden gå over på andre yngre hænder (generationsskiftet), uden at skulle frygte for reaktioner fra omverdenen. Efter at de i mange år, for nogle måske hele livet, har ejet og drevet deres egen virksomhed på godt og ondt, i både opgangstider og ikke mindst også i nedgangstider. Der mangler offentlig og tydelig anerkendelse af initiativer om generationsskifte, og den anerkendelse kan snildt tænkes at skulle gå til en gruppe medarbejdere, den ældre ejerleder, en rådgiver, familien til en ejerleder, en kommunal medarbejder eller politiker, en tillidsrepræsentant eller andre, som i årets løb har gjort noget anerkendelsesværdigt på området "generationsskifte", som eksempel til inspiration for andre. Måske nogen vil mene, at man blot skal efterleve ordsproget "lad falde hvad ikke kan stå". Men det er nu lettere at få noget til at vokse sig stort, som baserer sig på noget som findes, end at man først skal starte helt fra bunden.