Åbent brev til havnechefen

Debat Helsingør - 15. november 2019 kl. 15:39 Af »Nej-til-kaj.dk« Initiativgruppen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære havnechef!

Når du nu tager det fulde ansvar for den manglende kommunikation overfor borgerne i debatten om en ny erhvervshavn, så vil du vel gerne svare på seks hurtige spørgsmål.

Spørgsmål 1.

Du skriver, at havnebestyrelsen var nysgerrig og bad dig at præsentere et mere gennemarbejdet projekt. Hvem var det i bestyrelsen, der var nysgerrig og gav dig dette mandat: formanden for bestyrelsen, en samlet havnebestyrelse eller et flertal i bestyrelsen?

Spørgsmål 2.

Du skriver også, at det ganske enkelt ikke er sandheden, at der arbejdes med en skjult dagsorden. Hvorfor redigerer I så havnens hjemmeside efter debatten? Er det fordi den ikke passede med den "nye" sandhed eller er der en anden forklaring?

"Beslutning i Økonomiudvalget 2018-2021 den 19.11.2018

Et flertal af økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (0), Bente Donkin (F) anbefaler model 1 med bemærkning om, at administrationen igangsætter forberedelsen af selskabsdannelse af Helsingør Selvstyrehavn frem mod ikrafttræden af den nye havnelov. Økonomiudvalget ønsker at der forberedes en ejerstrategi for havnen, afdækning af havnens fremtidige økonomi og at der udarbejdes rammer for nedsættelsen af en kommende bestyrelse for det kommunalt ejede aktieselskab.

Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme" citat slut

Spørgsmål 3.

Der foreligger altså et 1 år gammelt opdrag til Havnechefen om at igangsætte en ny selskabsdannelse - altså til et selvstændigt aktieselskab. Vil det betyde at en havneudvidelse alene skal afgøres i det nye selskab og ikke sendes til høring i byrådet?

Spørgsmål 4

Det andet opdrag var en afdækning af havnens fremtidige økonomi. Vil havnechefen være klar til at fremlægge denne afdækning overfor Helsingørs borgere og/eller i de lokale dagblade?

Spørgsmål 5

Vil havnechefen nu være mere kommunikativ og dele de allerede indhentede og fremtidige rapporter eller vil havnechefen fortsat nægte offentligheden adgang til disse oplysninger?

Spørgsmål 6

I har havnetur den 21.-22. november og Havnebestyrelsesmøde den 9. december. Vi må derfor kunne forvente, at Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen har en grov idé om det videre forløb!

Vil de resterende undersøgelser og rapporter være til rådighed i 2020, og i givet fald, hvilket kvartal taler vi om?

Vi håber, du vil besvare disse spørgsmål, ellers er vi jo derhenne igen, hvor vi ser os nødsaget til at spørge vores lokale politikere.

