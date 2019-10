En af skitserne for en krydstogtkaj.

Åbent brev om nyt kajanlæg

Debat Helsingør - 24. oktober 2019 kl. 21:32 Af Julie Herdal Molbech, folketingskandidat, Alternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Åbent brev om nyt kajanlæg til borgmester Benedikte Kiær og formand for bestyrelsen af Helsingør Havn Benedikte Kiær

Kære Benedikte,

Tak for dit debatindlæg "Der er ikke truffet beslutning om nyt kajanlæg", Frederiksborg Amts Avis d. 22. 10. Du forsøger at aflive en række opfattelser om et nyt kajanlæg i Helsingør ved at sige 'sådan er det ikke'.

Jeg savner klarhed om, hvor du taler fra og en række andre ting. Det er jo hverken en nyhed eller specielt betryggende at få at vide, at der i kommunalbestyrelsen ikke er taget beslutning. Det ved de fleste borgere vel allerede.

Hensynet til vores miljø, klima og natur er vigtigere end økonomisk vækst for havnen set fra mit perspektiv. Ligesom hensynet til borgernes velfærd og rekreative muligheder er vigtigere at investere i end en krydstogt-/industrihavn. Vi har forskellige andre kommunale projekter i frisk erindring, hvor borgerne først blev 'involveret' (høringssvar er jo reelt ikke særligt involverende), når alle planer var tegnet og selve spørgsmålet om projektet for længst var for sent at stille.

'Et hav af undersøgelser' lyder i mine ører ikke uskyldigt. Undersøgelser er ofte bestilt til at bekræfte allerede eksisterende antagelser - for at være helt tydeligt: Har havnebestyrelsen allerede en fælles holdning om, at denne investering er fremtiden for Helsingør? Desuden har undersøgelser det med at fokusere debatten på undersøgelserne i stedet for selve spørgsmålet:

Vil vi have omdannet Helsingør Havn til krydstogt- og erhvervshavn?

Af ovenstående årsager bl.a., interesserer jeg mig for, hvad I har gang i i havnebestyrelsen og kommunalbestyrelsen ift. at investere i en krydstogt-/erhvervshavn i Helsingør. Her følger nogle konkrete spørgsmål:

o Hvorfor er I så interesserede at dette emne, at I har bestilt 'et hav af rapporter'?

o Du skriver, at 'ingen taler om en industrihavn', men om en erhvervs- og krydstogtkaj: Hvad indbefatter det sidstnævnte projekt helt konkret - både i vandet og på land?

o Hvilket mandat har havnedirektøren som embedsmand til at gå aktivt ind debatten?

o Er Birgitte Bergmann, C (MF) blevet ansat, til hvilken løn og af hvem?

o Hvor mange penge er der blevet brugt på at markedsføre Helsingør som krydstogtdestination?

o Hvem dækker en evt. (forventet) budgetoverskridelse ved anlæggelse af et nyt kajanlæg?

o Hvor vil Helsingør Havn få pengene til at anlægge dette nye kajanlæg fra?

o Hvordan ser tidsplanen for hele krydstogt-/erhvervshavn projektet og en evt. beslutning ud?

o Er der en business case, som viser, hvordan udgifterne betales tilbage til borgerne?

o I givet fald, hvordan viser denne business case, at en krydstogt-/erhvervskaj kommer Helsingørs borgere (og brugere af havnen) til gode?

o Hvis argumentet for projektet er lettere transport af flis til kraftværket, har Helsingør så overvejet en omlægning af energiproduktionen til vedvarende energi for den udgift, som kajanlægget ellers ville koste?

o Hvis et flertal af borgere ikke ønsker anlægget, vil du i dine to roller så rette dig efter sådan et flertal?

Jeg håber, at du vil kaste lys over disse spørgsmål, så vi kan få en åben demokratisk debat om havnebestyrelsens idé. Selv ønsker jeg hverken krydstogt- eller erhvervskaj i Helsingør. Jeg ønsker i stedet en grøn, bæredygtig bydel på det foreslåede kajområde. Først og fremmest for klimaets skyld - skibene forurener over hele verden. Men dernæst også fordi, at hvis vi ikke skaber noget selv, ender vi med at danse folkedans for rige kinesiske turister. Transporteret hertil i gigantiske krydstogtskibe.

Alternativet Nordsjælland

