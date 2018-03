Lockoutløb i 2013 i Teglstrup Hegn. Foto: Allan Nørregaard

13-årige Ida: Lockout - ikke igen!

Debat Helsingør - 10. marts 2018 kl. 08:34 Af Ida Marie Krumm Knuhtsen, 13 år, Jollen, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2013 blev jeg lockoutet. Jeg var 8 år. Det første dage var jeg glad for at have fri fra skole. Jeg var hjemme og lege, min mormor passede mig, det føltes som weekend. Men efter nogle dage blev det ekstremt kedeligt. Jeg forstod ikke hvad der skete eller hvorfor min mor gik rundt med store skilte ude på gaderne. Hun er jo lærer. Det var svært at lege med vennerne, alt var anderledes. De dage hvor min mormor ikke kunne passe mig, var jeg enten sammen med mine forældre eller helt alene hjemme. Det var ærlig alt frygteligt. Da jeg endelig efter en måned måtte komme i skole igen, var det ikke helt det samme. Lærerne var rigtig glade for at se os, men samtidig virkede de også triste.

5 år er gået siden da. I den sidste tid har jeg hørt rigtig meget om, at de ikke kan blive enige om, hvordan det skal være, når en lærer er på arbejde. Om hvor meget man skal have i løn, når man er pædagog eller gymnasielærer. Om at der i sidste ende måske kom strejke eller lockout igen.

I dag kom min mor hjem fra arbejde og kaldte på mig. Hun sagde, at hun havde en dårlig nyhed. Hun fortalte mig, at alle lærerne igen blev lockoutet. Og ikke nok med det. Det er 430.000 mennesker, der ikke kan få lov til at passe deres arbejde eller få løn. Det er helt forfærdeligt. Skal det gå ud over så mange?

Så kære politikere, vil I ikke godt være søde at stoppe det i en fart, så det ikke ender galt? Børn har brug for at komme i skole og have glade lærere hver dag.