Send til din ven. X Artiklen: Vi skal styrke velfærden i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal styrke velfærden i Furesø

Debat Furesø - 25. september 2021 kl. 14:07 Af Preben Sandberg Pettersson, viceborgmester og kandidat (S) Kontakt redaktionen

debat I Furesø har vi dygtige medarbejdere - ikke mindst i ældreplejen, daginstitutionerne og på skolerne.

Det skal vi gerne fortsætte med at have i fremtiden.

Derfor har vi i budgetaftalen om budget 2022-2025 understreget,

At vi i 2022 skal arbejde målrettet med at fastholde og rekruttere medarbejdere inden for velfærdsområderne, og bedt kommunens ledelse om at udarbejde en plan sammen med hovedsamarbejdsudvalget - hovedmed - som kan drøftes og gennemføres i første halvår 2022.

Jeg har jeg ikke tænkt mig at foregribe disse drøftelser og anbefalinger, men jeg er personligt stålsat på, at vi får sikret et godt arbejdsmiljø, der - også fremover - gør Furesø til en attraktiv arbejdsplads.

Der er mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne - især uddannet arbejdskraft, og vi må tænke over, hvordan vi kan gøre noget ved det og styrke velfærden.

Det handler selvfølgeligt om antallet af ansøgere til de stillinger, der slås om mulighederne for at finde en bolig, der kan betales i kommunen eller i kommunens opland, og af løn og arbejdsvilkår.

Men det er også afgørende hvilket "image" og tilbud Furesø har som attraktiv arbejdsplads.

Når vi skal styrke arbejdsvilkårene, er det min erfaring, at vi se på, om vi kan øge nærhed, tillid og frihed for medarbejderne til, at de kan bruge deres faglighed uden for meget kontrol, registrering og dokumentation, at tiden kan bruges på børn, ældre, borgerne og ikke på skærme og regneark.

Jeg anbefaler, at vi fjerner de rapporter, elevplaner, børneplaner, dokumentation, som ikke styrker fagligheden eller kommer nogen til gode.

Jeg vil opfordre til, at det overvejes, hvordan vi kan sætte front medarbejderne fri, øge tilliden til fagligheden og øge muligheden for nærvær og fokus på børn, unge og ældre i stedet for regneark.

Jeg glæder mig allerede til at se resultaterne af det kommende arbejde.