Ladestandere, hvornår kommer de?

Debat Furesø - 09. juli 2021 kl. 06:52 Af Niels Teinhardt Sækkedamsvej 92, Værløse og Christina Iversen Nygårdterrasserne 269A, Farum, byrådskandidater (S) Kontakt redaktionen

debat Salget af elbiler går op. Indtil videre i 2021 er andelen af solgte biler, der kan oplades 26,2 procent.

Det er dejligt, vi får taget et godt greb i den grønne omstilling.

Men hvordan er det nu med elbiler og ladestandere?

Er det for alle? Og har man tænkt på de mange almene beboere, der også gerne vil være med på den grønne bølge, men hvor en elbil stadig er en luksus, og hvor økonomierne kan være knappe.

Svaret er vel overordnet set ja.

Det går rigtig hurtigt for tiden, og nu kan en elbil købes for lige under 130.000 kr.

Det betyder, at ud fra et økonomisk perspektiv så giver køb af elbil mening for beboerne i de almene bebyggelser.

Tilbage står udfordringen om ladeinfrastrukturen - hvad kan og må vi i de almene bebyggelser.

Fredag 25. juni er der indgået en politisk aftale om udmøntning af pulje til grøn transport.

I aftalen fremgår det blandt andet, at der er afsat 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere, som kan søges af almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Tilskuddet kan udgøre op til 25 procent af projektets totalomkostning.

Aftalen er i øvrigt helt i tråd med ambitionerne for ikke bare den grønne omstilling i Furesø Kommune, men også strategien for ladestandere til elbilere.

Dertil kommer, at aftaleparterne også er enige om, at der skal igangsættes en analyse af, hvordan beboerdemokratiet i den almene boligsektor træffer beslutninger om grønne og klimaforbedrende tiltag, herunder om puljens midler til tilskud til etablering af ladestandere reelt medfører et tilstrækkeligt incitament til at få tiltagene vedtaget af beboerdemokratier.

Ligeledes skal en analyse kortlægge, hvad der yderligere kan gøres, for at beslutninger om grønne tiltag i alment boligbyggeri faciliteres bedre - herunder se på mulighederne for at imødekomme ladebehovet for beboere i afdelinger, som ikke prioriterer etablering af ladefaciliteter.

Som beboere i almene bebyggelser i henholdsvis Værløse og Farum hilser vi dette velkommen.

Vi håber selvfølgelig på mere end 25 procent finansiering, men det er da bestemt bedre end de nuværende 0 procent.

Flere boligselskaber arbejder allerede nu benhårdt på at finde den "rigtige" løsning.

Vi vil også gerne med på den grønne bølge her i Furesø, dog vil vi ikke efterlades med den store regning. Vi er på vej, men endnu ikke i mål. Vi venter i spænding på resultaterne af analysen.