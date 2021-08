Se billedserie 74 nye reklamefinansierede læskure opsættes i kommunen. Foto: Charlotte Søllner Hernø

Kender politikerne overhovedet Naturbeskyttelseslovens § 21?

Debat Furesø - 30. august 2021 kl. 14:14 Af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse Kontakt redaktionen

debat Furesø Kommune har i 2020 udbudt en samlet aftale for det såkaldte reklamefinansierede byinventar for hele kommunen med en varighed af 15 år. Det betyder oversat til almindeligt dansk: Læskure ved busstoppesteder.

Der er i Furesø kommune en lang række busstoppesteder. De fleste er uden læskure. Nogle har forskellige ældre typer som fx dem.,der ligner æggeskaller eller nogle, der er produceret i metal. I begge tilfælde er der siddepladser i fuld bredde.

Færre læskure er af glas med metalrammer og med plads til reklameskilte på to sider. De reklamefinansierede læskure har af historiske årsager været leveret af to forskellige leverandører i hhv. Farum og Værløse, men ønsket har været kun at handle med en virksomhed.

Ud fra opgørelsen i udbudsmaterialet i 2020 er der tale om 74 læskure med 130 reklameflader.

Nu er der så fundet en leverandør, hvorfor de hidtidige reklamefinansierede læskure allesammen er fjernet i løbet af juli måned.

Alle læskure skal nemlig fremover være helt ens i udtryk, selv om det er komplet ligegyldigt, da de blot skal opfylde funktionen om at kunne yde ly for vejrforholdene og kunne tilbyde siddeplads til de ofte længe ventende passagerer.

De få nye læskure, der indtil videre er sat op, kan i øvrigt kun tilbyde siddeplads til to (2 personer). Virkelig elendig service i en kommune med langt mellem busafgangene - nogle gange endda meget lang tid.

Det markant graverende er dog, at Furesø Kommune har overset, at Naturbeskyttelsesloven blev strammet op i 2018. Det betyder, at nogle af de reklamefinansierede læskure er i modstrid med lovens §21, som indeholder klart definerede regler om forbud mod reklameskiltning m.v. og som har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for reklameskilte m.v.

Det er uden betydning, om et område er byzone, sommerhusområde eller landzone.

Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde eller som en del af det åbne land, fx med grønne marker, skov, naturområder m.v.

Forbuddet er absolut og gælder enhver reklame- eller propagandaskiltning, stor som lille, der er opsat, hvor det kan opleves som det åbne land, hvilket vil sige, at der ikke er mulighed for at meddele dispensation.

Nogle af de hidtidige reklamefinansierede læskure har helt klart stået i eller mod det åbne land.

Da der nu skal opsættes nye læskure, skal Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, reklamebekendtgørelsen og vejledningen naturligvis overholdes. Også i Furesø Kommune.

Antallet af reklamefinansierede læskure skal derfor reduceres. Ansvaret ligger hos vores politikere i byrådet.