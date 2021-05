Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: K vil udbygge skolen i Jonstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K vil udbygge skolen i Jonstrup

Debat Furesø - 23. maj 2021 kl. 12:38 Af Egil Hulgaard, Susanne Mortensen, Lars Carstensen konservative medlemmer Furesø byråd Kontakt redaktionen

Debat For at imødekomme stigende børnetal foreslår vi konservative, at kommunen udbygger skolen i Jonstrup.

Ved et nyligt møde udtrykte forældre i Jonstrup bekymring for den lange skolevej til Lille Værløse Skole og for lokalesituationen i den nuværende skole i Jonstrup. Forældrene ønsker en hurtig beslutning om, hvad der skal ske med skolesituationen i Jonstrup.

I takt med at flere og flere boliger bliver færdigbyggede, og beboerne flytter ind i området på den gamle flyvestation, stiger børnetallet meget hurtigt i Jonstrup. Mange unge familier flytter ind i de nybyggede boliger, og det betyder, at vi kigger ind i et stort behov for skolekapacitet for de små klasser.

Vi konservative fremlægger derfor vores forslag om udbygning af Jonstrup skole op til 6. klasse.

Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed. Den største udfordring er at få vedtaget en plan for, hvordan skolen skal udvikle sig, og hvor den skal ligge.

Når Jonstrup er fuldt udbygget, vil de mere end 1.000 husstande kunne fylde en lokal skole. Derfor mener vi, at det er rigtigt at lave en langtidsholdbar løsning.

En løsning på skolespørgsmålet vil give nuværende og kommende forældrene ro i maven

Og tro på at den lokale skole er et stabilt skoletilbud til Jonstrups børn.

Det vil vi fra konservativ side gerne være med til at give dem.

Jonstrup vokser og skolens betydning for udviklingen af Jonstrup stiger med vokseværket. Befolkningsgrundlaget og dermed børnegrundlaget vil være stort nok til understøtte en tosporet skole, når Jonstrup er fuldt udbygget.

Vi foreslår, at Jonstrup skole udbygges til to spor op til 6. klasse trinvist - med 0. klasse i 2021 og hvis klasserne er fyldte med yderligere trin, så de børn, der starter i år, kan gå i Jonstrup skole til og med 6. klasse i 2027.

Samtidig foreslår vi en styrkelse af Ll. Værløse skoles udskolingsdel fra 7-9. klasse. Dermed kan Ll. Værløse skole udvikle udskolingsretninger, der kan tiltrække børn fra resten af kommunen, sammen med naturligvis de unge fra Jonstrup.

Forslaget vil indgå i årets budgetforhandlinger, og vi håber, at vi kan lande en politisk aftale, som giver forældrene ro i maven.