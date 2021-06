Send til din ven. X Artiklen: "Hvornår svarer Furesø Kommune?" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Hvornår svarer Furesø Kommune?"

Debat Furesø - 17. juni 2021 kl. 10:35 Af Claus Torp by- og kulturdirektør Furesø Kommune Kontakt redaktionen

Debat Poul B. Hørup, formand for Ejerforeningen Farum Ringpark opfordrer i læserbrev i Furesø Avis den 26. maj til en hurtigere sagsbehandling af byggesager.

Furesø Kommune er meget bevidst om, at det har stor betydning for såvel borger som virksomheder, at behandlingstiden på byggesager er så lav som muligt. Vi er derfor også glade for, at kommunens byggesagsbehandlere generelt har givet borgere og virksomheder svar på deres byggeansøgninger omtrent dobbelt så hurtigt som gennemsnittet i landets øvrige kommuner. Dette på trods af, at byggelysten har været helt exceptionelt stor især blandt private her under corona. I de første måneder af året har vi fået 40 pct. flere ansøgninger i forhold til samme periode sidste år.

Vi ansætter ekstra personale for at kunne følge med, men den meget store vækst i antal sager vil desværre kunne mærkes på sagsbehandlingstiderne. Vi gør, hvad vi kan for, at imødegå længere sagsbehandlingstider bedst muligt.

Som Poul B. Hørup påpeger, skal alle kommuner etablere husstandsindsamling af ti særskilte fraktioner af affald. Furesø Kommune har i lighed med de fleste af landets kommuner fået forlænget tidsfristen til 31. december 2022. Selv med denne tidsfrist skal der arbejdes på højtryk i kommunen og hos vores forsyningsselskaber. Og det bliver der!

Furesø Kommune er i fuld gang med at planlægge et mangestrenget indsamlings- og behandlingssystem, der skal resultere i en markant øget genanvendelse og CO2-reduktion. Der pågår et intensivt arbejde med at sikre afsætning af det genanvendelige affald, indkøbe beholdere, finde praktiske løsninger og forberede fastlæggelsen af de nye krav i kommunens affaldsregulativ. Dette forventes sendt i høring sidst på året.

For at mødekomme de mange nye byggeansøgninger for affaldssortering vil vi tilrettelægge en særlig ordning for disse sager.

Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune