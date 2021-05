Neel Linhøft Ingstrup. Privatfoto

Et Furesø for alle, et Furesø fremad - sammen

Debat Furesø - 18. maj 2021 kl. 10:24 Af Neel Linhøft Ingstrup, formand og byrådskandidat (B) Kontakt redaktionen

debat Med en, desværre, voksende nationalkonservatisme i befolkningen, folketinget og regeringen, ser jeg det endnu vigtigere, at Furesøs borgere med minoritetsetnisk baggrund bliver aktive medspillere i deres liv og cvivilsamfundet gennem uddannelse og beskæftigelse. De er allerede godt på vej, men den gode indsats må ikke stoppes eller slækkes på efter kommunalvalget den 16. november.

Furesø Radikale Venstre (FRV) mener, at integration er bedre end isolation, og at klare krav er bedre end straf, men vi går ikke ind for fri indvandring. Furesø skal være en kommune, hvor alle borgere uanset oprindelse udlever deres fulde potentiale og bidrager positivt til fællesskabet. Alle har noget at bidrage med til samfundet - det gælder også flygtninge og indvandrere.

Derfor skal vi turde at være ambitiøse på Furesøs og borgernes vegne. Kommune og borger skal have lige høje forventninger til hinanden. Vi skal stille krav, som skal gå hånd i hånd med en målrettet, og om nødvendigt håndholdt, indsats, der hjælper borgeren fremad. Udover at det er fordelagtigt for kommunen at få borgere ud på arbejdsmarkedet, så styrker det også borgeren selv og har en positiv effekt på den næste generation. Dét er bæredygtig politik.

Med en særlig interesse for beskæftigelses, social- og integrationspolitik, som jeg i nogle år har udlevet i Udlændinge- og Integrationsministeriet samt i flere NGO'er, har det været vigtigt for mig som byrådskandidat og formand at få denne politik på plads - specielt nu hvor xenofober har meldt sig på banen til kommunalvalget og regeringen til stadighed fremmaner et skræmmebillede.

FRV har gennem det sidste halve år holdt mange møder i kandidatgruppen og med medlemmer ang. vores politiske programmer. Medlemsinddragelsen og deltagelse er væsentlig for os Radikale. Vores politik skal være solidt fæstet hos vores medlemmer, være vedkommende og være det, som bærer politikken og kommunen fremad. Nu er vi klar til at løfte sløret for vore første politikområde, som omhandler integration og diversitet i Furesø.

Furesø Radikale Venstre vil kort sagt:

at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund kommer ud på og fastholdes i beskæftigelse

at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund deltager aktivt i det lokale demokrati

skabe et større samarbejde med erhvervslivet om fritidsjob, praktik og arbejde

at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal klare sig godt i skolen, så de har bedre forudsætninger for at gennemføre en (ungdoms)uddannelse

at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal være en del af kultur- og foreningslivet

sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet ved bl.a. at forebygge social kontrol

at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand og livskvalitet.