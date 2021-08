Arkivfoto: jbt Foto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Vi skal have klog grøn omstilling i Furesø nu

Af byrådskandidater Thomas Hesselhøj Hansen og Ole Kristensen, Radikale Venstre i Furesø

Debat FN's klimarapport er nedslående læsning for hele kloden.

Furesø Kommune burde gå forrest med den grønne omstilling. Det gør den ikke. Vi skal have udbygget fjernvarmen i hele Furesø, hvor det giver god mening og er økonomisk fordelagtigt. Og det skal gå meget stærkere. Alle de boligejere, som står overfor udskiftning af varmeanlæg eller som ønsker at bidrage til den grønne omstilling, skal have mulighed for at træffe den rigtige beslutning på et oplyst grundlag.

I Hareskoven ser det ud, som om en af kommunes store bygninger Hareskov Hallen skal have suppleret sit naturgasanlæg med varmepumpe. Set isoleret - lyder det som en meget dyr grøn løsning. Teknisk fungerer en varmepumpe bedst i helt nye bygninger, som er dimensioneret til lavere temperatursæt. Hvis der ikke er det - falder effektiviteten for varmepumpen. Værre er det for planen om fjernvarme til hele Hareskoven. Ved at tage en af de største mulige kunder ud - forringer det grundlaget for resten. Det er en uklog beslutning, som Radikale Venstre i Furesø vil kæmpe imod.

I den rapport fra EA Analyse, som blev fremlagt før sommerferien for kommunens politiske ansvarlige udvalg, står der ellers, at det ser positivt ud for fjernvarme i næsten hele Furesø. Hareskoven er en af de oplagte områder ifølge rapporten (Temadrøftelse om varmeplanlægning (meetingsplus.dk). Hvorfor så haste en dårligere grøn løsning til den kommunale bygning Hareskov Hallen.

Når nu kommunen har nølet i årevis med at få alle sine bygninger på grønnere alternativer. Vi glæder os til gengæld over, at Lillevang Plejecenter og Solvangsskolen endelig kommer i gang med et egentligt fjernvarmeprojekt. Det kommer til at pynte på klimaregnskabet for kommunen og vil give de omkringliggende boliger muligheder for at tilvælge den grønne fjernvarme.

Lad os få ideer og planer om varmepumpe i Hareskov Hallen udskudt og fremskudt undersøgelse af mulighederne for fjernvarme i Hareskov og resten af Furesø. Lad os komme i gang! Rapporten fra EA Analyse peger på, at der er potentiale for fjernvarme i over 80% af kommunen!

Grøn omstilling skal være nu, og det skal være baseret på fornuftig og god økonomi. Derfor er det vigtigt med en styrket radikal gruppe i Furesø byråd til gavn for den grønne omstilling. Tænk nyt, tænk grønt og stem radikalt.