SF vil hellere tilføre flere ressourcer til plejehjemmene end etablere friplejehjem, skriver Jan Kjældgaard i et svar på et debatindlæg. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Velfærdstilbud skal være lige for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Velfærdstilbud skal være lige for alle

Debat Furesø - 12. juli 2021 kl. 13:01 Af Jan Kjældgaard Byrådskandidat for SF Farumgaards Alle 24, Farum Kontakt redaktionen

Kære Niels Jørgen (K) (læserbrev bragt i Furesø Avis 23. juni 2021, red.)

Jeg tager rigtig gerne imod dit tilbud om sammen at besøge en række friplejehjem - og også gerne offentlige plejehjem. Jeg vil rigtig gerne drøfte med dig, hvordan det er kommet dertil, at borgere kan opleve, at offentlige plejehjem ikke altid fungerer optimalt.

SF ønsker at sætte fokus på, hvordan vi gerne vil bo, når vi bliver gamle. Et hjem er mere end et tag over hovedet. Det er rammen om vores liv. Her skal vi tænke i nye boligformer, så som oldekoller og senior-bofællesskaber.

Plejehjem skal styrkes ved bl.a. at have fast tilknyttede plejehjemslæger, der kan hjælpe de svageste ældre, og der skal være plejehjem, der er specialiserede i demens, og som kan give den særlige støtte, som denne gruppe har behov for.

Det kræver flere ressourcer at skabe bedre forhold, og det er SF klar til at kæmpe for.

Jeg er ked af at høre om de dårlige oplevelser, du og din mor har haft med plejehjemmet.

Det er jo nærliggende at kæde en presset ældrepleje sammen med de mange besparelser, som området har været udsat for gennem utallige år. Det følger af tilbagevendende stramninger i de økonomiske rammer, kommunerne skal operere indenfor.

Kommunerne (herunder Furesø) har år efter år måtte vælge mellem besparelser på de store velfærdsområder som følge af en utilstrækkelig økonomi. Det har medført at ældre, unge, handicappede og det specialiserede socialområde løbende har været udsat for besparelser. Det har selvfølgelig ramt serviceniveauet.

Men det er et politisk valg. Dit parti, Socialdemokraterne og de øvrige borgerlige partier har stået bag kæmpe skattelettelser de senere år, der har ført til færre midler til velfærden.

I omegnen af 45-50 mia. kr. årligt er der forsvundet fra fællesskabet. En udvikling, den nuværende socialdemokratiske regering desværre ikke ønsker at ændre på, så vi ser frem til yderligere besparelser de kommende år.

Din løsning er så at pege på friplejehjem.

Friplejehjem/private plejehjem modtager offentlige tilskud, og målet er at tjene penge/profit på driften. En profit der kunne gå til flere varme hænder.

Desuden kender jeg ikke til, at det skulle være dokumenteret, at private tilbud fungerer bedre end offentlige. Dertil kommer den konstante risiko for konkurs, der efterlader en oprydningsopgave for det offentlige. Desuden skal det offentlige bruge tid på at lave private udbud. Den tid kunne bruges bedre ved at forbedre det kommunale tilbud.

Endelig er det primært de mest privilegerede, der bruger fritvalgs-mulighederne. Det finder SF ucharmerende, da velfærdstilbud bør være lige for alle.

Min og SFs løsning er at tilføre flere ressourcer til plejehjemmene. Jeg synes faktisk ikke, at vi kan være andet bekendt.

Når det er sagt, så har SF i princippet ikke noget imod et offentligt/privat samarbejde, så længe det ikke kun er for de velbjergede og privilegerede at kunne bruge tilbuddet.

Jeg ser frem til snakken, Niels.