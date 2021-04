DEBAT: Trivselspenge til Furesø

debat Sammen med landets øvrige kommuner har Furesø fået midler fra Folketinget til at lave særlige trivselsindsatser frem mod sommerferien for børn og unge. Ca. 707.000 kr. til skolerne, 105.000 til FFO og ca. 309.000 til PPR-indsatser. Pengene skal bruges senest 31. juli. I Radikale Venstre ser vi her en god mulighed for, at man kan bruge nogle midler til to-lærerordninger, som kan give mere fokus og nærvær til den enkelte elev. Vi håber også, at der kan laves særlige indsatser der styrker og hjælper 9. klasses eleverne med eksamensforberedelse og håndtering af eksamenssituationer.

Det er dog vigtigt for os at de konkrete beslutninger tages ude på skolerne. Det er lokalt på de enkelte skoler at man kender udfordringerne og behovet for indsatser, ovenpå et ganske særligt skoleår. Der er er ingen tvivl om, at børn og unge har været ramt på trivslen under corona. Vi havde nok håbet på flere midler, men lidt har også ret, og det er vigtigt at sætte ind med det vi får - og gøre en forskel!