Lene Bang. Privatfoto

DEBAT: Støjen fra Fiskebækbroen skal ned

Debat Furesø - 07. juli 2021 kl. 12:28 Af Lene Bang (S) byrådsmedlem Kontakt redaktionen

Vores fælles anstrengelser i forhold til Fiskebækbroen har båret frugt. Forslaget om at støjdæmpe strækningen langs Fiskebækbroen og op til Stavnsholtvej er er nævnt som et af de meget få konkrete projekter i den Infrastrukturaftale, som alle Folketingets partier netop har vedtaget. Det er der grund til at være glad og stolt over.

Jeg sad i 17,4 udvalget om trafikstøj i 2018, og der blev der for alvor sat fokus på den særligt udfordrende støj fra Fiskebækbroen.

At Fiskebækbroen er med i den nye infrastrukturaftale, skyldes dels et stor politisk pres fra hele byrådet med borgmesteren og dels, at vi tidligere på året fik Vejdirektoratet til at gå i gang med en forundersøgelse. Banen var så at sige beredt. Vejdirektoratet har anerkendt, at motorvejsbroen larmer væsentlig mere end de officielle støjberegninger. Og støjen breder sig frit ud i bølger over hele Farum Sø og Furesøen.

Hvordan der konkret skal laves støjdæmning på broen og frem til Stavnsholtvej skal nu undersøges nærmere.

Undersøgelserne afsluttes senest i første halvår 2022 og fra nu af, vil vi naturligvis lægge pres på, at vi kommer i gang med projektet hurtigst muligt.

Men det er ikke kun støjen ved Fiskebækbroen, der skal ned.

En borgergruppe arbejder i øjeblikket sammen med forvaltningen på en samlet plan for at nedbringe støjen fra motorvejen gennem Furesø gennem en kombination af støjvolde, støjskærme, støjdæmpende asfalt og hastighedsnedsættelse. Når planen er klar, tager vi fat i Vejdirektoratet og søger om midler via den støjpulje på tre milliader kroner, der etableres som følge af infrastrukturforliget.