DEBAT: Om forvaltnings og visitationens selvopfattelse i Furesø

Debat Furesø - 10. juni 2021 kl. 13:13 Af Wedell Christensen, Ryetvej 23, 2.mf., 3500 Værløse

debat Det fremgår af Furesø forvaltnings svar til udvalgsformand Matilde Powers (26/5-21), at den vil gøre noget ved borgerbetjeningen, så dens trængende borgere bliver bedre behandlet. Det er derfor ualmindelig godt, at udvalgsformand Matilde Powers efterspørger konkret, hvad forvaltningen agter at gøre, for at rette op på den borgerbetjening, som blev beskrevet i Furesø Avis 12/5 og 26/5 2021.

Bemærkelsesværdigt i forvaltningens svar er dog, at forvaltningen "...håber, at de pågældende borgere også tager direkte kontakt til os, så vi kan bruge deres oplevelser til at blive bedre til at møde borgerne i respektfuld dialog, så alle oplever, at deres henvendelser tages alvorligt...".

Jeg forstår godt, at Matilde Powers efterspørger en konkret redegørelse om forvaltningens initiativer. Jvf. citatet fra forvaltningen selv er det åbenbart ikke gået op for den, at borgerne jvf. læserbrevene selv både har taget direkte kontakt til visitationen, og har oplevet, at deres henvendelser ikke er taget alvorligt. Altså ikke, om forvaltningens medarbejder har taget henvendelsen alvorligt.

Citatet fra forvaltningen viser, at forvaltningen ikke kommer til borgerne for at bedre oplevelsen med kommunen, når disse giver udtryk for mangler i forvaltningens service. Forvaltningen viser, at den lukker sig om sig selv. En selvopfattelse også kendt fra anden offentlig forvaltning.

Jeg håber, at forvaltningens redegørelse til socialudvalget, ud over at beskrive dens konkrete handlinger af bureaukratisk art, også redegør for, hvad den vil gøre ved sin egen selvopfattelse.

Et forslag kunne være, at dens adfærd burde være opsøgende og initiativrig overfor borgerne, så disse ikke var nødsaget til at henvende sig til lokalpressen. Et andet forslag er, at forvaltningen ser borgerne som kunder, henholdsvis arbejdsgiver, da borgerne er skatteydere og betaler forvaltningens løn og andre udgifter.