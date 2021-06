Arkivfoto: Helene Holm Stolle

DEBAT: Nye toner fra Ole Bondo

Debat Furesø - 30. juni 2021 kl. 09:27 Af Sven Christophersen, Rolighedsvej 32, Hareskov By, 3500 Værløse Kontakt redaktionen

Kommer vi nu langt om længe til at se en ende på Farumgårdsagen? Hvis man skal tro seneste nummer af Furesø Avis, så har borgmester Ole Bondo fundet ud af, at han og byrådet gerne vil ind i et godt samarbejde med Kresten Bergsøe. Tænk, hvis socialistborgmesteren Ole Bondo havde gjort det fra starten, så havde Furesø kommune og Kresten Bergsøe været sparet for års ærgrelser, henvendelse til kammeradvokaten, flere retssager samt involvering af Fredningsnævnet. Og skatteborgerne være blevet sparet for disse udgifter.

Og sandelig om ikke også Ole Bondo mener, at det er vigtigt at respektere, at der bor folk på Farumgård og at Kresten Bergsøe må føre den offentlige sti uden om gårdspladsen og ind gennem den sydlige del af barokhaven.

Det er jo helt nye toner fra en borgmester, der i årevis har raset mod, at en borger lukker for offentligheden, når folk ikke har respekteret, at familien ikke ønsker at blive begloet gennem deres vinduer.

Har Ole Bondo mon fundet ud af, at der er en lov der siger, at ejendomsretten er ukrænkelig? For øvrigt er det lidt sært, at en erstatning for indskrænkning af ejendomsretten, der blev givet den stiftelse, der ejede ejendommen i 1969, stadig skal være gældende for Farumgård, der jo nu er privatejet.

Det bliver spændende at følge, om byrådets nye samarbejdsvilje skulle føre noget positivt med sig. Måske har man lov at håbe? Eller vil Kresten Bergsøe anke Fredningsnævnets dom og søge civilt søgsmål?