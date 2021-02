DEBAT: Mod på nyt..? Furesøs idræts- og kulturliv i en coronatid

Savnet gælder samværet, gode relationer - og selve aktiviteten. Hjemmetræning uden vand er ikke det samme som at mødes med svømmeholdet i bassinet. Den ugentlige snak på gymnastikholdet før og efter træning, hvor man følges med naboen og lige får vendt verdenssituationen, er savnet. Hygge i værkstedet med skiftende kagetjans omkring træarbejder, keramik eller billedkunst i fælles atelier er væk. Museumsbesøg og bioture med en partner, ven eller børnebørn kan ikke erstattes af en netflixserie i egen sofa meget længere.

Derfor glæder det mig, når borgere og foreninger i Furesø rækker ud med ideer i denne tid - og prøver at finde veje. Kan vi få lov at låne bøger, click-and-collect? God idé - nu kan vi. Kan der komme flere trappestiger til vinterbaderne ved Furesøen, som der er kommet mange flere af? Ja da - nu er det sikret. Kan vi få hjælp til at afholde en generalforsamling online? Ja da - Frivilligcentret i Furesø har nu en onlinelicens foreninger kan låne osv.