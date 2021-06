DEBAT: Madkurv uden jazz

Bandet havde derfor set frem til at gentage succesen for femtende gang i 2021. De 18 entusiastiske musikere og dirigenten Ole Kock Hansen har kæmpet sig gennem 2020 begrænsningerne i at samles , øvet samlet og hver for sig, og forberedt sig med håbet om forsamlingsregler ville blive ophævet til juni 2021. Stor var skuffelsen derfor i slutningen af 2020, da Udvalg for kultur, fritid og idræt meddelte at man ikke længere ville bevilge tilskud til den slags arrangementer. Stor var skuffelsen i Big Dipper Band, og ligeledes hos de mange øvrige amatørjazzmusikere, der er samlet i Furesø Jazzråd. Beslutningen er temmelig uforståelig, da Furesø Kommune netop i efteråret 2020 modtog en pris for at være den mest kulturvenlige kommune. Vi håber at jazzen overlever, med publikums støtte og håber at man alligevel vil holde en hyggelig madkurvsdag ved Fureø Marina.