DEBAT: Hvordan sikrer vi fremtidens beskæftigelse, arbejdskraft og velfærd i Furesø

Debat Furesø - 05. september 2021 kl. 13:31 Af Solveig Bisgaard, SIMI A/S, Gammelgårdsvej 67, Farum og Preben Sandberg Pettersson, viceborgmester (S), Furesø kommune Kontakt redaktionen

Der er omstilling på vej på jobmarkedet i Furesø. I Furesø går det den rigtige vej realøkonomisk, der er vækst i den økonomiske aktivitet og høj beskæftigelse.

Antallet af borgere, virksomheder og arbejdspladser er steget siden 2010. Her i juni 2021 var ledigheden helt i bund på 2,9 pct.

Det er lykkedes at få flere furesøborgere - ikke mindst ikke-vestlige kvinder - i arbejde, uddannelse og i lokal aktivitet.

Det er meget positivt. Det skyldes i høj grad det gode samarbejde, der er mellem borgere, erhvervsliv og Furesø kommune.

Den stærke økonomiske udvikling og fulde beskæftigelse skaber dog samtidigt en ny udfordring for vores kommune - nemlig mangel på arbejdskraft.

Det gælder for erhvervsvirksomhederne, men især for velfærdssektorerne: ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner, hvor der er behov for flere ansatte -flere uddannede og for mere efteruddannelse.

Derfor er der, behov for at styrke det gode samarbejde mellem virksomheder og jobcenter - med fokus på at dække behovet for arbejdskraft og på at hjælpe furesøborgerne med uddannelse og efteruddannelse, så vi fortsat har dygtige og engagerede sygeplejersker, pædagoger, skolelærere, SOSU-assistenter, politifolk, lokoførere og buschauffører - blot for at nævne nogle, der leverer god lokal service til os alle.

Vi skal også sikre, at arbejdsmiljøet i velfærdssektoren giver de ansatte lyst og frihed til at yde en ekstra indsats, og at de ikke overbebyrdes med bureaukratiske arbejdsopgaver, som ikke giver merværdi.

Alle disse mennesker gør hver dag en stor og fantastisk indsats og leverer en fremragende velfærdsservice. Nu skal vi sikre, at de også er der i fremtiden, når vi har brug for behandling på sygehusene, hos lægen eller tandlægen, i ældreplejen, i folkeskolen og i dagtilbud.

Og vi skal sikre, at de lokale virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Derfor vil vi opfordre til, at der i samarbejde med de lokale erhvervsforeninger, virksomheder og aktører inden for velfærdsservice udvikles konkrete initiativer, der kan fremme udbuddet af arbejdskraft og uddannelse, så der ikke i Furesø opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Og samtidig fastholder uddannede lærere i folkeskolen, får bedre normeringer i dagtilbud og flere sosu-assistenter på plejehjemmene.

Vi må i gang nu - det haster!