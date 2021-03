Artiklen: DEBAT: Hvem skal sørge for oprydning og betaling?

DEBAT: Hvem skal sørge for oprydning og betaling?

Bjarne Corydon var en stærk kraft i Helle Thornings regering og i dag er han chefredaktør samt administrerende direktør på avisen Børsen. Han har udtalt, at den røde regering har Danmarksrekord i løgne, grundet dens mangelfulde klimaplan.

Også Klimarådet, som de røde selv har etableret, har kritiseret de mangelfulde klimahandlinger. Man ønsker, at CO2 udledningen skal nedsættes med 70 % i løbet af de næste ni år, men hvordan målet skal nås, hører vi ikke noget om.

Men der er mere end løgne, man kan klandre regeringen for.

*Skattestigninger, selv om man før valget lovede, at det ikke ville ske.

*For megen nedlukning af Danmark, til stor skade for butikker, overnatningssteder, restauranter, frisører, kultur- og oplevelsesindustri, diverse uddannelsessteder mm. *Man løj om sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

*Til gengæld var man alt for sent ude med hensyn til test af befolkningstætte områder, så flere former af coronavirus spredtes rundt om i landet!