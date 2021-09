Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad med udviklingen i Furesø Kommune? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad med udviklingen i Furesø Kommune?

Debat Furesø - 06. september 2021 kl. 09:29 Af Af Per G. Olsen, formand FH Hovedstaden Kontakt redaktionen

Vores velfærd har taget nogle tæsk i Danmark og her i Furesø Kommune - godt hjulpet på vej af tidligere regeringer. Men vi har faktisk ved det kommende kommunal- og regionrådsvalg mulighed for at styrke velfærden med vores stemme til valget.

Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser, at der er kommet 25.363 færre kroner pr. barn og ældre de sidste 11 år i Furesø Kommune.

Desværre har vi ikke lagt udfordringerne bag os - tværtimod. For tallene fra FH viser også, at vi de næste ni år kan regne med, at der kommer 269 flere småbørn og 1.055 flere ældre over 67 år. Vi har brug for lokale politikere, som vil styrke vores fællesskab, ansætte flere og sikre vores velfærd. Vi har derimod ikke brug for politikere, som vil skære i velfærden for at sænke skatten.

Jeg vil ikke finde mig i, at mine børnebørn udelukkende undervises af studenter uden en læreruddannelse. Og jeg vil sørme ikke ønske for mine forældre, at de skal ligge på et plejehjem og få en uværdig alderdom efter et langt arbejdsliv, fordi politikerne ikke prioriterede at sætte penge af til ordentlig ældrepleje.

Heldigvis skal vi om tre måneder stemme på, hvem der skal lede vores kommuner og region.

Og jeg synes, at vi vælgere op til valget har krav på klart svar fra vores politikere: Hvem vil prioritere de flere børn og ældre? Og hvordan vil de gøre det?