DEBAT: Hvad blev der af indsatsen for et grønnere og mindre støjende alternativ?

debat Regeringen har endelig afleveret sit udspil til en infrastrukturreform. Og det er trist læsning. Man vælger fra regeringens side at fokusere meget ensidigt på motorveje, og samtidig har man ikke gjort tilstrækkeligt for hverken den kollektive trafik eller i kampen mod den støjende trafik. Fra Radikale Venstres side er vi ikke i tvivl. Vi havde gerne set en stærkere prioritering af den kollektive trafik. Og vi vil i forhandlingerne kæmpe for at sikre støjskærme i Furesø. Især nu hvor regeringen bebuder store udvidelser af Hillerødmotorvejen. Står det til Radikale Venstre skal det være slut med støjen fra Fiskebækbroen.