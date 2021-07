Modelfoto: Adobe Stock Foto: Rodimov Pavel/rodimovpavel - stock.adobe.com

DEBAT: Hundegalskab

Debat Furesø - 11. juli 2021 kl. 06:10 Af Bjørn Thorning Pedersen Grønnehaven 2, Værløse Kontakt redaktionen

Onsdag 23. juni kl.7.30 kom en bekendt af mig cyklende på stien fra Søndersøhallen mod Olaf Becks Allé.

Midtvejs på stien blev hun væltet af cyklen af to store, løsgående hunde.

Meget stærkt chokeret, men heldigvis tilsyneladende uden vedvarende alvorlige skader, blev hun blødende hjulpet op af de to hundes ejermænd.

Disse beklagede og undskyldte, idet de fortalte, at de to hunde var så glade for at lege sammen (fri leg - uden snor), og at der i øvrigt sædvanligvis ikke kom mange cyklister på stien.

Det første udsagn skal jeg undlade at kommentere - det sidste er direkte forkert, idet det er "hovedvej" for gående og cyklister fra Værløse Vest til og fra Søndersøskolen, Søndersøhallen og bymidten.

Kære hundeejere, plager Fanden jer? Har I glemt det ansvar, I har påtaget jer ved at anskaffe jer en hund.

For det første at følge hundeloven (hund i snor) og for det andet at undlade at genere andre med jeres "menneskets bedste ven".

Plager Fanden jer? Lider I af mangel på moral, eller er I angrebet af en afart af hundegalskab.

Samme dag anmeldte jeg det passerede til politiet, som optog rapport om hændelsen, og jeg meddelte, at jeg den følgende morgen ville forsøge at "opspore" de to hundes ejermænd.

Det lykkedes mig at finde disse, og jeg foreholdt dem gårsdagens brud på hundeloven og deres ansvar for det passerede uheld.

Dette erkendte de, og deres navne og adresser er derfor overgivet til politiet til brug for bødeforlæg og/eller retssag.

Og nu har I mig - ikke sandt?

En af disse gamle sure hundehadere som ikke kan tåle at se folk, som er glade for deres små "søde kræ".

Nej, nej! Skudt helt forbi. Jeg har selv haft hund i mange år, men disse var selvfølgelig ordentlig opdraget, og det hændte, at de fik lov at løbe løse på "den gamle golfbane ".

Når det skete, gik mit hoved rundt som på kuglelejer, og var der andre i nærheden - i rimelig afstand - blev der omgående kaldt "på plads" eller "dæk".

Selvfølgelig lærte de også social kompetence, så de undlod utidig gøen, eller efterladen af visitkort på fremmed grund.

Hundeejere - træd nu i karakter!

P.S. Stor tak til politiet for hjælpsomhed og fin service.