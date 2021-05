Foto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Gentag ikke fortidens synder med bebyggelse af Widex-grunden

Debat Furesø - 23. maj 2021 kl. 12:40 Af Dorte Nørgaard Dalsø Park 136 3500 Værløse

debat I forbindelse med bebyggelse af Widex-grunden gælder det om ikke at gentage fortidens synder og plastre de mest stationsnære grunde til med boligblokke. Værløse er i forvejen en monoton soveby.

En oplagt måde at skaffe lidt mere liv i Værløse, ikke mindst for de unge, vil være at anvende grunden til uddannelsesformål. Gerne en campus, hvor man satser på flere forskellige ungdomsuddannelser for eksempel stx, HF, erhvervsuddannelser m.m.

Det er en skandale, at vi ikke fik et gymnasium i Værløse, da Ballerup byggede gymnasium nr. 2. Det må der rådes bod på nu.

Hvis det ikke er muligt at tiltrække en uddannelsesinstitution, kunne man overveje at bygge et vandrerhjem, hvor der også er mødelokaler, og som vil kunne aflaste Satellitten.

Det vil afhjælpe manglen på lokaler til foreningslivet om vinteren og tiltrække turister om sommeren.

Mødelokaler er vigtige for foreninger, både lokale og andre, som ofte har brug for mødelokaler et sted, hvor der også er mulighed for overnatning - for eksempel i forbindelse med weekendkurser og lignende.

Et vandrerhjem vil også være et godt udgangspunkt for turister, som om sommeren kan besøge seværdighederne i Nordsjælland, og som forhåbentlig også vil lægge lidt penge i Bymidten.

Alt andet end flere boligblokke vil give mere liv i Bymidten til gavn for alle.