DEBAT: Gang i matematikken

Jeg glæder mig over Anders Medum Groths (B) indlæg i Furesø Avis (10/2) med overskriften 'Faglighed, færdigheder og forberedelse'. Indlægget er et svar på et tidligere indlæg jeg har skrevet, om behovet for at styrke matematik undervisning i folkeskolen (Furesø Avis 27/1).

Selv om Anders er kritisk overfor mit indlæg, er han meget imødekommende over for min analyse af at matematikundervisning i folkeskolen trænger til at blive styrket. Og han synes indforstået med at Furesø Kommune sagtens kunne forstærke det faglige niveau for matematik i folkeskolen.